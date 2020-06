OMEGNA - 26-06-2020 -- Prende il via stasera,

venerdì 26 giugno 2020, “A lume di cultura”, ciclo di quattro serate che inaugura il calendario di eventi messi a punto dall’Amministrazione Comunale di Omegna.



Alle ore 21, presso il Parco Pasquale Maulini del Forum (nell’Auditorium Teresio Piazza in caso di brutto tempo), Don Gian Mario Lanfranchini, Parroco di Omegna e Vicario dei Laghi,parlerà de “La forza di Don Andrea Beltrami” partendo dalla figura del Venerabile (di cui sono ricorsi i 150 anni dalla nascita mercoledì 24 giugno) per poi proseguire in un interessante parallelismo tra la tubercolosi affrontata per diversi anni, dal 1981, e il coronavirus .



Dopo questo primo momento di confronto e di dibattito, venerdì 3 luglio (stesso posto, stessa ora), sarà la volta della Dott.ssa Daniela Morabito e del Dott. Fabio Di Stefano affrontare, in qualità di geriatri, “L’esperienza del Covid 19 dentro e fuori dall’ospedale”.

Domenica 5 luglio, sempre nello spazio del Parco del Forum Omegna, alle ore 21, la Dott.ssa Elena Gabutti parlerà di: “Nuova normalità. Uno sguardo oltre il presente. Il contributo della psicologia”.



Venerdì 10 luglio,infine, Ivan Fossati si occuperà di: “Informazione e disinformazione nel tempo del tanto parlare”.

“A lume di Cultura” testimonia che non ci sarà solo l’edizione numero 117 di San Vito a caratterizzare i mesi estivi di Omegna, gli Assessori Comunali alla Cultura e al Turismo,Sara Rubinelli e Mattia Corbetta, hanno infatti annunciato un ricco calendario di incontri e manifestazioni attento alle limitazioni imposte per la sicurezza dei cittadini.