ORTA SAN GIULIO - 28-06-2020 -- Visite guidate gratuite

al Sacro Monte di Orta offerte dal Comune di Orta San Giulio in collaborazione con Confcommercio Alto Piemonte e guide turistiche locali.

Ecco la bella ed interessante iniziativa che ha preso il via ieri, sabato 27 giugno, con un buon riscontro di partecipanti, prosegue oggi, domenica 28 giugno, e continua poi fino a settembre.

Si tratta di week-end nei quali, accompagnati da guide turistiche, si ha la possibilità di scoprire/riscoprire il Sacro Monte di Orta San Giulio, complesso devozionale, patrimonio UNESCO, dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi.

Il calendario completo delle prossime iniziative, che si svolgono dalle ore 10 alle ore 18, è il seguente

sabato 11 e domenica 12 luglio

sabato 25 e domenica 26 luglio

sabato 8 e domenica 9 agosto

sabato 22 e domenica 23 agosto

sabato 5 e domenica 6 settembre

sabato 19 e domenica 20 settembre.

Per avere maggiori informazioni si può contattare l’ufficio informazioni turistiche di Orta S. Giulio al numero 0322.905163, oppure si può chiamare la guida turistica Marilena Barbaglia al numero 333.8767401.

r.a.