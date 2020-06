OMEGNA - 28-06-2020 -- Si chiama “TU4ME –

Tempo unico per me” il progetto promosso da Oratorio Sacro Cuore di Omegna, Oratorio San Luigi di Crusinallo e Associazione Il Portoncino Verde che va ad integrare il Fondo Solidarietà Famiglie (FSF) per sostenere i nuclei familiari maggiormente colpiti dalla crisi economica scaturita in seguito al periodo di grave emergenza sanitaria.

L’obiettivo di questa pregevole iniziativa è quello di garantire alle famiglie bisognose la copertura totale dei costi d'iscrizione per i bambini ai centri estivi degli Oratori Sacro Cuore di Omegna e San Luigi di Crusinallo.

Ancora una volta, quindi, si parla di solidarietà, di attenzione concreta al prossimo e di quella generosità vera e sincera che tanto ha fatto e che tanto ancora può e vuole fare.



I segnalibri e i quadretti solidali dell’Associazione Portoncino Verde questa volta aiutano le famiglie in difficoltà consentendo loro di mandare i figlioli ai centri estivi, esperienza questa molto importante non solo dal punto di vista ludico ma anche -e forse soprattutto- dal punto di vista educativo e sociale.

Ad illustrarci il progetto sono Filippo Ardizzi, direttore di Casa Mantegazza, e Ambra Zanni, presidente dell’Associazione Portoncino Verde.



Ambra Zanni guarda già al futuro ed è proprio lei, giovane mamma omegnese impegnata nel sociale con tanto cuore e altrettanta determinazione, ad anticiparci che almeno fino ad ottobre proseguirà la realizzazione dei bellissimi segnalibri e quadretti solidali, a breve inizierà anche l’esperienza nel mondo delle bomboniere solidali e poi, esaurito il discorso dei centri estivi, ad Ambra piacerebbe tornare a un vecchio progetto riguardante la spesa sospesa per materiale scolastico: “Questa iniziativa potrebbe realizzarsi attraverso dei buoni spesa per la cancelleria sempre per le famiglie bisognose e magari si potrebbe pensare a dei kit scuola preimpostati…mi piacerebbe anche coinvolgere le attività commerciali, quindi le cartolerie, incentivando così l’economia di Omegna…”.

r.a.