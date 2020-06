OMEGNA - 30-06-2020 -- Ieri mattina,

presso i portici del Municipio di Omegna, il sindaco Paolo Marchioni ha consegnato alcune targhe di ringraziamento alle Associazioni di Volontariato della nostra città, che si sono contraddistinte nel supporto alla cittadinanza nei difficili mesi della pandemia da Covid-19. Come già avvenuto lo scorso 29 maggio, in occasione della consegna dei segnalibro alle Forze dell’Ordine realizzati a mano sempre da Ambra Zanni, dell’Associazione Culturale senza fini di lucro Portoncino Verde di Omegna, la sobria cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle realtà coinvolte.



Si tratta di: Associazione Kenzio Bellotti, Alpini di Omegna Centro, Auser, Cantante della Solidarietà Salvatore Ranieri, Caritas, Casa Mantegazza, Giovani Oratorio di Omegna, Giovani Oratorio San Luigi di Crusinallo, Gruppo Omegna Agesci, Kiwanis Club Verbania, Pro Senectute, San Vincenzo De Paoli e dei Volontari del Soccorso di Omegna.



"La gratitudine di questa Amministrazione Comunale non va solo ai tanti volontari di questi esimi esempi di realtà votate al sociale e alla carità ma anche a persone come Pietro Capriata, che ringrazio pubblicamente per essersi speso, come singolo individuo, in occasione dell’attivazione del servizio Spesa Solidale, ricevendo tre giorni la settima, per oltre due mesi, le telefonate dei richiedenti il servizio al proprio numero di telefono cellulare, da casa". ha sottolineato per l’occasione Sabrina Proserpio, Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche dell’Assistenza del Comune di Omegna.