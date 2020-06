OMEGNA - 30-06-2020 -- Un libro dedicato

alla Moka dell'omino coi baffi: in una raccolta fra Poesie e dintorni, il gusto del caffè e si parla anche di Omegna e del suo lavoro! L’ultima opera del giornalista-scrittore novarese Claudio Rampin è, infatti, dedicata come un aforisma, come una pausa caffè, dolce e amara allo stesso tempo. Quel breve istante che ci toglie dalla fretta, dal frastuono, dal rumore di fondo di una società scontenta.

“Pensiero espresso” è il titolo di un agile volumetto di 70 pagine che per le edizioni Eventualmente si apre con una intensa prefazione di Caterina Zadra NonsoloTrekking: “ Testi semplici, spogli, come mani callose del contadino quando a sera ritira gli attrezzi e guarda il lavoro fatto, nel crepuscolo. Semplice, nella sua poetica. “Il poeta umile”, definirei l’autore. Dove per umiltà non intendo mancanza di nobiltà, al contrario: virtù elevata di chi conosce i propri limiti e non li vuole celare. La poetica dell’attimo, questo ci racconta l’autore. Ed è un bellissimo messaggio: la poetica non necessita di luoghi, di protocolli, di capacità e neanche di tempi lunghi. Basta un attimo rubato per assaporare questa linfa vitale dell’anima. Come appunto, prendersi del tempo per sorseggiare un caffè, l’aroma della pausa rigenerante nelle nostre vite indaffarate”.