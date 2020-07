BORGOMANERO – 02-07-2020 - Gianni Torraco , acconciatore con atelier in Borgomanero, è il nuovo rappresentante di Categoria per l’ acconciatura di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. E’ stato eletto all’unanimità lo scorso 29 giugno, a Pettenasco, in occasione di una partecipata riunione di categoria, nel corso della quale sono stati premiati oltre trenta maestri acconciatori con oltre 25 anni di associazione a Confartigianato.

Gianni Torraco nel suo intervento di ringraziamento ha confermato che farà della partecipazione e della valorizzazione della categoria il tema centrale del suo impegno. Torraco succede nell’incarico ad Adriano Sonzini, storico acconciatore in Oleggio, oggi presidente di ANAP e ANCOS Confartigianato.