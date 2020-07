VCO – 03-07-2020 - Anche nel

Verbano Cusio Ossola Fratelli d'Italia scende in piazza per chiedere le dimissioni del Governo Conte e di indire le elezioni in autunno. In contemporanea alla manifestazione nazionale di Roma, alla quale parteciperà il Dirigente Nazionale Luigi Songa (nella foto), FDI sarà presente sul territorio nelle seguenti piazze: piazza Municipio ad Omegna sabato 4 luglio dalle 9 alle 13 e domenica 5 luglio dalle 9 alle 12 e piazza del Comune a Domodossola sabato 4 luglio dalle 9 alle 13