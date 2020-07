PETTENASCO – 03-07-2020 - L’amministrazione comunale

di Pettenasco ha in programma di realizzare, nei prossimi mesi, una biblioteca che sarà situata al piano terra del palazzo comunale (sede dell’ex ambulatorio medico). La novità viene annunciata da Michela Soia che a Pettenasco è assessore alla cultura, ai servizi sociali, al commercio, al turismo e alla pubblica istruzione: “La gestione sarà affidata a un gruppo di volontari che garantiranno tre aperture settimanali in fasce orari accessibili alle diverse tipologie di utenti. La realizzazione di questo progetto sarà possibile grazie alla donazione di numerosi volumi, di diversi generi letterari, da parte di alcuni generosi concittadini, si vorrebbe inoltre realizzare una sezione dedicata ai più piccoli. Questo progetto -conclude l’assessore Soia - ha l’obiettivo di coinvolgere anche le scuole, al fine di avvicinare sempre di più le nuove generazioni alla lettura.” In autunno quindi a Pettenasco nascerà questa nuova realtà che rappresenterà indubbiamente un valore aggiunto per il paese e un arricchimento della comunità locale.

r.a.