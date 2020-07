OMEGNA – 03-07-2020 – Comincerà giovedì 9

luglio alle ore 21.15 con “Cyrano mon amour” la rassegna “Cinema sotto le Stelle” voluta dall’Amministrazione Comunale e realizzata in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Omegna.



La storia romanzata del poeta e drammaturgo francese Edmond Eugène Alexis Rostand e delle vicende che ispirarono la celebre opera teatrale intitolata Cyrano de Bergeracsarà proiettata gratuitamente, mentre i giovedì seguenti il costo del biglietto con consumazioneinclusa nel prezzo sarà di 4 euro per gli adulti e di 3 euro per i bambini fino ai 12 anni di età.



Per partecipare agli spettacoli sarà necessario prenotare obbligatoriamente i propri posti a sedere inviando una email all’indirizzo: [email protected] gmail.com, oppure telefonando al numero 0323.868428, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.



Con un’attenzione rivolta ai più piccoli, gli spettacoli di giovedì 16 luglio (Pets 2 – Vita da animali) e di giovedì 23 luglio (Coco) avranno come protagonisti storie dedicate ai bambini, mentre giovedì 30 luglio sarà proiettata la pellicola Bohemian Rhapsody del regista Bryan Singer. La storia che ripercorre i primi 15 anni di vita del gruppo rock dei Queen, dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985, è stata insignita di 4 Oscar in occasione della 91esima edizione del premio cinematografico più prestigioso al mondo.



Nel prezzo del biglietto dei tre spettacoli previsti da metà mese sarà possibile scegliere tra poc-corn e acqua (o Coca Cola), oppure tra un ghiacciolo o un gelato Cornetto.



In caso di pioggia gli eventi verranno riprogrammati.