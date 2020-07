GRAVELLONA TOCE - 05-07-2020 -- Inizieranno domani,

lunedì 6 luglio 2020, i lavori di rifacimento completo di acquedotto e fognatura delle vie Vittorio Emanuele e Valguerra a Gravellona Toce.

Il sindaco Gianni Morandi, con un post sulla sua pagina Facebook “Gianni Morandi sindaco”, illustra con queste parole gli importanti lavori che da domani interesseranno alcune aree della città: “Non sarà semplice fare questi lavori senza creare qualche disagio ai residenti e alla viabilità di quella zona, e ce ne scusiamo, ma è uno sforzo necessario per poter fare uno degli interventi più urgenti per risolvere il cronico problema idrico che interessa diverse zone di Gravellona. Il lavoro sarà organizzato in maniera da progredire un tratto alla volta completando gli interventi puntuali in modo da interessare brevi tratti di strada e favorire l'accesso alle abitazioni ma considerando le ridotte dimensioni della strada e sarà inevitabile qualche difficoltà. Questo intervento è indispensabile sia per garantire il servizio in zona Baraggia e Motto sia per mitigare la situazione della rete idrica complessiva di Gravellona che subisce forti cali di pressione anche a causa di forti perdite molto diffuse, e non più riparabili con interventi di riparazione, come quelle individuate in questa zona. Successivamente saranno effettuati altri interventi in altre zone secondo una strategia di ottimizzazione del sistema di accumulo e di distribuzione. Grazie per la pazienza.”