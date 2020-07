OMEGNA - 07-07-2020 -- L’ amministrazione comunale

di Omegna nei giorni scorsi aveva deliberato l’eliminazione della fontana di largo Cobianchi e per un costo di intervento di 5mila euro.

Ieri, è iniziato l’abbattimento completo della fontana, peraltro già chiusa da tempo, a cui ha fatto seguito il ripristino della pavimentazione dell’impalcato. Da tempo, infatti, la fontana non era funzionante nonché era spesso sede di perdite di acqua perciò è stata effettuata la sua completa rimozione. Ora, il Comune di Omegna dovrà stabilire come abbellire e valorizzare quell’area centrale di Omegna, vera porta turistica cittadina.