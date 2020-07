SAN MAURIZIO D’OPAGLIO -08-07-2020 -- Riaprirà al pubblico

venerdì, 10 luglio, il Museo del Rubinetto e della sua Tecnologia di San Maurizio d’Opaglio. Gli orari di visita saranno i soliti: venerdì, sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18 con ingresso gratuito.

Ci saranno, ovviamente, delle novità relative alla fruizione del sito museale, per ottemperare alle disposizioni di sicurezza e prevenzione anti Covid 19, infatti, saranno applicate le seguenti condizioni d'accesso: la visita avverrà per turni di massimo 45 minuti, saranno ammessi al massimo 5 visitatori per turno -preferibilmente appartenenti al medesimo gruppo di familiari, amici o congiunti di ogni genere ed età- e i visitatori dovranno indossare la mascherina chirurgica e rispettare il distanziamento di un metro dagli estranei.

All'ingresso il personale provvederà alla misurazione della temperatura corporea e in caso di temperatura maggiore a 37,5° o sintomi quali tosse e raffreddore sarà negato l'ingresso.

Per evitare attese è consigliabile prenotare la visita entro il giorno precedente mediante mail oppure chiamando il numero 335.7627418 (dalle ore 9 alle ore 18).