GRAVELLONA TOCE - 10-07-2020 -- A Gravellona Toce,

dal 31 agosto al 4 settembre, si svolgerà il laboratorio estivo "Lo stesso tempo" organizzato dal Comune e sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando "Nuovi Orizzonti ZeroSei, Sperimentazione di iniziative innovative e trasferimento di buone pratiche a favore della prima infanzia in Piemonte".



La Compagnia di San Paolo nello scorso 2019 ha avviato la seconda edizione del Programma ZeroSei, volto a contribuire allo sviluppo equilibrato e al benessere armonico dei bambini da 0-6 anni attraverso interventi multisettoriali, innovativi, inclusivi, sostenibili e con potenzialità di ampia diffusione che possano mobilitare cambiamenti tesi alla crescita culturale di famiglie, operatori e istituzioni, oltreché in generale del territorio. Tra i 10 premiati il progetto di Gravellona Toce (in partnership con la Scuola di Musica Dedalo di Novara e con l’Associazione Culturale Arcipelago Patatrac di Biella) consentirà la realizzazione di un laboratorio estivo dedicato ai bambini dell’ultimo anno delle due Scuole dell’Infanzia della Città, che si apprestano a fare il “grande passo” ossia ad entrare il prossimo settembre alla Scuola Primaria. L’attuazione del progetto era originariamente programmata per la primavera dello scorso anno e prevedeva una serie di attività laboratoriali e di formazione per docenti e famiglie dei bambini dell'ultimo anno delle due Scuole dell'Infanzia di Gravellona Toce.

L’obiettivo del progetto è molto importante, esso, infatti, vuole contribuire ad una miglior conoscenza tra bambini e famiglie delle due Scuole dell'Infanzia e, conseguentemente, al superamento della diffidenza culturale che, a volte, caratterizza il momento dell'ingresso alla Scuola Primaria, quando si "scopre" la multiculturalità della Comunità. Il tema scelto è: l'alimentazione come strumento di integrazione ed inclusione. A programma definito (febbraio 2020), la sospensione delle lezioni a causa della pandemia e, successivamente, l'entrata in vigore delle restrizioni per le attività educative e formative in presenza hanno reso impossibile l'avvio dei laboratori presso VCO Formazione così come tutti gli incontri di formazione sul tema dell’alimentazione curati da Crescere Sani onlus. Senza rinunciare agli obiettivi che hanno mosso il progetto e che lo hanno visto premiato da Fondazione Compagnia di San Paolo, il gruppo di lavoro (formato da Comune, Scuola di Musica Dedalo e Associazione Culturale Arcipelago Patatrac) ha ripreso nella primavera il confronto e ne ha elaborato una rimodulazione che lo rendesse praticabile in questo tempo ancora caratterizzato dall'emergenza sanitaria e dalle restrizioni ad essa collegate. In questi mesi, purtroppo, un nuovo e più pesante senso di diffidenza si aggiunge a quello preso a suo tempo in esame e, spiacevolmente, riguarda tutti: la paura dell'altro, il timore di affrontare i momenti di comunità che fino ad oggi hanno scandito la quotidianità…ecco che la revisione del progetto affronta questa nuova incertezza in positivo, e ha trovato la dirigenza ed il corpo docente delle due Scuole disponibile ad organizzare una settimana di attività laboratoriali aperte e gratuite per i bambini che lo scorso anno scolastico hanno frequentato l'ultimo anno di Scuola dell'Infanzia nelle due scuole di Gravellona.



A pochi giorni dal loro ingresso nella Scuola Primaria, il Comune in collaborazione con le loro scuole di provenienza, le Scuole dell'Infanzia “il Girontondo” e “Asilo Monumento ai Caduti” organizza una settimana di laboratorio estivo per riprendere tutti insieme il percorso da dove lo si era "interrotto", per potersi rivedere e salutare con le proprie insegnanti e per vivere le prime esperienze nel gruppo che si ritroverà a breve distanza sui banchi di scuola.

Nella sezione “avvisi-novità” della home page del sito internet della Città di Gravellona Toce si trovano l’avviso ai genitori e il modulo di iscrizione.