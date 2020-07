SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - 11-07-2020 -- Considerato che

da oltre un mese (inizio di giugno) non si sono registrati più casi di positività al covid.19 a San Maurizio d'Opaglio e che, quindi, la fase emergenziale sembra essere superata, nella giornata di giovedì è stata chiusa la struttura operativa del Centro Operativo Comunale (COC) in fase di preallarme. Il Coc era stato sttivato lo scorso 11 marzo per attivare i servizi informativi, di consegna spesa a domicilio e di consegna farmaci a domicilio in favore delle popolazione in difficoltà; rafforzare il monitoraggio della situazione; supportare il sindaco nell’adozione di tutti i provvedimenti del caso e attivare il servizio di solidarietà alimentare.