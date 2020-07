OMEGNA- 11-07-2020-- Alle 14.30 è stato richiesto

un immediato intervento alla stazione di Omegna del soccorso alpino per una persona scivolata in acqua nella zona del Ponte Antico. In supporto ai volontari sta intervenendo anche la squadra forra. Non si hanno notizie delle condizioni di salute della persona.

Immagine di repertorio