ORTA SAN GIULIO -12-07-2020 -- E’ in corso di svolgimento a Legro (frazione di Orta San Giulio) un mercatino di artigianato tipico, antiquariato, buoni sapori e “roba vègia”.

Nel giardino de “La Piccola”, sede della Pro Loco “Accademia delle Arti e del Muro Dipinto”, dopo la sospensione dovuta al Covid-19, ritorna oggi, domenica 12 luglio, sino alle ore 16, questo appuntamento dedicato ai residenti e ai turisti che vogliono fare una passeggiata a Legro, borgo famoso per i suoi “Muri Dipinti”.

L’evento di oggi serve anche per aiutare la Pro Loco: nel mercatino si possono, infatti, trovare libri d'autori vari, anche in lingua inglese e tedesca, e testi dedicati alla storia locale; la Pro Loco mette anche a disposizione intere raccolte di volumi dedicati al cinema e alla musica con centinaia di film in ogni formato e collane introvabili come le "Monografie", le celebri riviste "New Age" o "Film TV" degli Anni 70/80 e i fondi raccolti serviranno per programmare gli interventi sui “Muri Dipinti”.

r.a.