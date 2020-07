OMEGNA - 12-07-2020 -- Il parroco di Omegna,

don Gianmario Lanfranchini ha annunciato in questi giorni l’arrivo in città di don Luigi Trentani (classe 1956) per svolgere il suo ministero sacerdotale presso questa comunità.

Don Luigi avrà la residenza presso la casa parrocchiale di Crusinallo dove sarà a disposizione delle comunità parrocchiali del Cusio per le confessioni ed il servizio agli ammalati.

Don Luigi è nato il 28.03.1956 a Quarna Sotto ed è stato Ordinato il 21.06.1980 a Novara da Mons. Aldo Del Monte.

Tra i vari ministeri che ha ricoperto: dal 28.06.1998 al 07.07.2009 parroco di Briga, dal 16.07.2009 vicario parrocchiale di S. Antonio, Glisente e Cuore Immacolato di Maria in Castelletto Ticino e, recentemente, era in servizio presso il Santuario di Re.

Suo padre, anni fa, aveva ricoperto la carica di Sindaco a Quarna Sotto.