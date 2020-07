PELLA – 13-07-2020 – “Situazione tranquilla sul piano della sicurezza e dei potenziali assembramenti”: il consigliere delegato alla Polizia Provinciale della Provincia di Novara Andrea Bricco fa così il punto sui controlli che, nella giornata di ieri, sono stati effettuati dagli agenti sul lago d’Orta.

“Con l’utilizzo del gommone in dotazione dell’Ente le verifiche – spiega il consigliere – sono avvenute su diverse spiagge, in particolare sullo specchio d’acqua antistante il comune di Pella, da parte del quale era stata fatta richiesta di intervento, data la consistente presenza di bagnanti nel fine settimana. E’ stata inoltre verificata la regolarità di alcuni permessi di pesca. Nel complesso la situazione si è presentata nell’assoluta regolarità: i comportanti corretti da parte della gente e il rispetto delle regole per prevenire la diffusione del Covid19 si sono rivelati, in questa occasione, confortanti”.

Foto: pagina Facebook Polizia Provinciale