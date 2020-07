GOZZANO - 15-07-2020 -- Niente da fare per il Gozzano.

Il Tar del Lazio ha infatti rigettato il ricorso presentato sulla decisione della FIGC di far retrocedere direttamente le squadre ultime in classifica dei tre gironi di Serie C. Lo ha comunicato la società cusiana. "A.C.Gozzano, con profondo rammarico, comunica che in data odierna il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso proposto in merito alla decisione della FIGC di far retrocedere direttamente le squadre ultime in classifica dei tre gironi di Lega Pro"