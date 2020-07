OMEGNA – 16-07-2020 - Una giornata

da non perdere per gli appassionati di calcio e le sue derivazioni: domenica 19 luglio, a Omegna in Piazza Martiri della Libertà si terrà il 1^ Footable Day, organizzato dall’Associazione Kenzio Bellotti in collaborazione con Footable e Goal Sport. La giornata sarà dedicata al Teqball, un nuovo sport che si sta rapidamente imponendo.

Il Teqball è uno sport inventato da una coppia di ungheresi e si gioca su un originale tavolo ricurvo molto simile a quello da ping-pong. Invece di racchetta e pallina però si usano i piedi e... un pallone da calcio! Le regole sono semplici: lo scopo del gioco è mandare la palla oltre la rete, nella parte di campo dell’avversario. Ogni giocatore quando riceve la palla non può superare i tre tocchi, non può toccare la palla due volte di fila con la stessa parte del corpo e non può toccare l’avversario o il tavolo. Si può giocare anche in quattro, a coppie di due. Teqball è molto allenante per la tecnica di base con palleggi e controlli in ogni parte del corpo (mani escluse) e per la tanta velocità d’esecuzione.

Grazie a Footable e all’Associazione Kenzio Bellotti domenica 19 luglio sarà possibile provare questo nuovo sport anche nel VCO; dalle 9 sarà a disposizione gratuitamente un tavolo da teqball, realizzato da Footable, per tutti coloro vorranno cimentarsi in questa divertente disciplina. Alle 14.00 invece inizierà un minitorneo a coppie, aperto a tutti. Costo d’iscrizione al torneo € 20,00 a coppia. Parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Kenzio Bellotti. L’evento si terrà nel rispetto delle disposizioni anti COVID-19.

Per ulteriori informazioni: 328 1221347 - 349 677 8134 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.