GOZZANO - 16-07-2020 -- Il sindaco di Gozzano,

Gianluca Godio, è intervenuto sulla decisione del Tar del Lazio che ieri ha respinto il ricorso della locale formazione contro la retrocessione a tavolino decisa dalla FIGC.



“La decisione del TAR del Lazio, provvedimento che conferma la retrocessione del Gozzano Calcio in serie D, penalizza non solo la compagine del Presidente Leonardi, ma tutta la nostra realtà sportiva e culturale -commenta Godio - A undici gare dalla fine del campionato ci viene comunicata la retrocessione d’ufficio:Coni e Tar non hanno ammesso i ricorsi a questa disposizione; tutto questo è assurdo e non rende giustizia alla nostra squadra che, pur in un campionato impegnativo come quello della serie C, avrebbe potuto giocarsi le sue carte sul campo".

Nella foto l'inaugurazione dello stadio d'Albertas rinnovato