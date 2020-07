GOZZANO – 17-07-2020 - “La sentenza

del TAR del Lazio, a seguito della discutibilissima scelta della FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio, che decreta la retrocessione a tavolino dell'A.C. Gozzano è una decisione che non solo mortifica l'impegno della squadra, da ogni singolo calciatore fino tutto lo staff e alla dirigenza, ma svilisce il concetto di meritocrazia ed è fortemente lesiva dei valori dello Sport, educa chi lo pratica a misurarsi sul campo, con dedizione e lealtà”. Così Il Consigliere delegato allo Sport della Provincia di Novara Ivan De Grandis commenta la sentenza che ha confermato la retrocessione della squadra cusiana. “Una sentenza incomprensibile, che fa male allo Sport, al territorio e a tutta la realtà sociale e culturale che oggi viene fortemente e inspiegabilmente penalizzata insieme con la squadra. Un danno economico e d'immagine per Gozzano e per tutta la provincia. Avevo partecipato alla cerimonia per la riapertura dello stadio Alfredo D'Albertas e ho conosciuto bene l'entusiasmo di quella piazza. All'AC Gozzano - conclude il consigliere - all'Amministrazione comunale e ai i tifosi va tutta la nostra solidarietà”.