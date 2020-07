OMEGNA - 17-07-2020 -- “Mastro Geppetto”

è sceso dalla valle Strona a Omegna per presentare i suoi iconici prodotti sulle rive del lago d’Orta. La nota azienda che da oltre 45 anni produce e vende in tutto il mondo Pinocchi in legno in ogni forma e foggia rimane gestita da generazioni di artigiani tornitori originari della Valle Strona.

Ieri, giovedì 16 luglio ha deciso di aprire un moderno store sul lungolago di Omegna per continuare a proporre le mille rappresentazioni del burattino di Collodi, al secolo Carlo Lorenzini.

Giuseppe Piana, fondatore e vero “Mastro Geppetto” nonché interprete di un bel documentario appena trasmesso su Rai3, era presente per confermare con la sua riconosciuta valenza questa nuova scommessa commerciale.

Secondo Valentino Alessi, attuale Amministratore Delegato dell’azienda ed anche vice presidente dell’Omegna Calcio, questa iniziativa: “ ….si inserisce in una strategia di crescita dei nostri prodotti nonché una continua miglioria della facilità del percorso di vendita. Questa vetrina omegnese vuol essere anche una chiave per attirare nuove fasce di turismo sul lago d’Orta”.