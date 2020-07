GOZZANO -18-07-2020 -- Da ormai alcuni giorni

è in funzione un nuovo impianto semaforico al lido di Gozzano, in località Buccione. Il semaforo, dotato di sensori di presenza, è volto a garantire un regolare afflusso alla zona della spiaggia, evitando intasamenti e lunghe attese.

L’impianto, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, è stato realizzato in tempi relativamente brevi. “Questa installazione – ha sottolineato l’assessore Lorena Marietta – vuole essere non solo un segnale di attenzione di questa Amministrazione verso la zona di Buccione e del Lido, recentemente insignita di Bandiera Blu, ma soprattutto una dimostrazione di volontà di miglioria”. Il sindaco Gianluca Godio ha sottolineato “come questa scelta va nella giusta direzione per la promozione del turismo nel nostro Comune”.