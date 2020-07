GRAVELLONA- 17-07-2020-- C'è allarme a Gravellona Toce

per la scomparsa da mercoledì pomeriggio scorso di Giuseppe Iacopino, 43 anni, alto 1,75 metri, corporatura media. Iacopino lavora come saldatore a Verbania Fondotoce: "E' scomparso nel nulla- spiegano i famigliari- è andato a lavorare mercoledì mattina e poi non l'abbiamo più visto. Non risponde al telefono. Era alla guida di una Panda rossa van". E' stata fatta una denuncia di scomparsa ed ora Giuseppe Iacopino è ricercato in tutta Italia. Se si hanno informazioni si prega di avvisare i carabinieri.