GRAVELLONA TOCE-18-07-2020- Buone notizie arrivano da Suna,

dove i carabinieri di Verbania, questa notte, hanno rintracciato Giuseppe Iacopino, di cui si erano perse le tracce da mercoledì scorso, quando era uscito di casa per andare al lavoro. Il 43 enne era in forte stato confusionale, ma in salute, ed è stato portato in ospedale per accertamenti.