OMEGNA- 18-07-2020-- La Polizia locale informa

la cittadinanza che, per motivi di sicurezza stradale, si e' dovuto procedere con la chiusura di via Fossalone: “Pertanto- si spiega- i veicoli provenienti dalla frazione di Cireggio, con direzione Omegna centro, verranno deviati, fino a lunedì 20 luglio 2020.

In via Matteotti sarà consentito il transito ai soli residenti".