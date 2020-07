GOZZANO - 19-07-2020 -- Dopo aver preso atto

degli esiti delle azioni legali avvenute nelle ultime settimane e a seguito della riunione del CdA,l' A.C.Gozzano ha annunciato di voler continuare la propria attività nel Campionato Dilettantistico di Serie D, che due anni fa lo ha visto trionfare garantendo di vivere il sogno della Serie C. Di concerto quindi, con le ambizioni dello Sponsor FAR SpA, l'€™obbiettivo sarà quello di strutturare una buona e solida squadra per poter affrontare la prossima stagione da protagonisti. Inoltre anche il lavoro del Settore Giovanile non subirà alterazioni, proseguendo secondo quanto programmato in precedenza nell'€™ottica della valorizzazione dei talenti locali, iniziando dall'€™implemento della sezione femminile, per fare del Gozzano un punto di riferimento per tutto il territorio e non solo. "Siamo già in fase operativa e prossimamente verranno resi noti i dettagli salienti della nuova stagione", fanno sapere dalla società cusiana.