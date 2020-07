OMEGNA - 19-07-2002 -- Si è svolta ieri,

sabato 18 luglio, “Scorci su tela”, prima edizione di un concorso di disegno e pittura in estemporanea durante la quale gli artisti sono stati invitati a realizzare “live”, direttamente in loco, le proprie opere ispirandosi a panorami, angoli suggestivi o momenti della quotidianità di Omegna.

La soddisfazione per questa prima edizione è stata tanta e unanime: felici gli organizzatori, altrettanto contenti i partecipanti e anche tutti gli omegnesi e i turisti che, semplicemente passeggiando nella bella Omegna in un sabato di luglio, hanno avuto modo di incontrare e conoscere artisti impegnati nella realizzazione delle proprie opere.

Questa manifestazione, nata da un’idea di Mattia Corbetta - assessore al Turismo a Omegna, in collaborazione con Michela Mirici Cappa - architetto e insegnante d’arte, è stata interessante occasione per promuovere Omegna attraverso l’arte e farla scoprire/riscoprire sia da chi la vive abitualmente, sia da chi ancora non la conosce.

E questo era proprio quello che volevano gli organizzatori fin dall’inizio: l’evento non voleva essere, infatti, soltanto un “semplice” concorso, la sua essenza era altro e mirava a promuovere Omegna facendola vedere attraverso gli occhi degli artisti e, proprio grazie alle loro opere, si voleva offrire l’opportunità di incontrare la città e viverla da una nuova prospettiva.

Obiettivo raggiunto! Gli artisti che hanno partecipato hanno colto l’anima vera di questa manifestazione e l’hanno vissuta con gioia ed intensità al di là della mera competizione.

Le opere sono state giudicate da un’apposita giuria di esperti formata da Gilberto Carpo - pittore, scultore e maestro d'arte, Giulio Martinoli - critico d’arte e Giuseppe Possa - critico d’arte, a loro si è affiancata anche una giuria popolare che ha apportato il proprio contributo votando l’opera preferita.

La creazione di Cifalà Stefania (Omegna - VB) ha vinto il premio della giuria popolare; la giuria di esperti, invece, si è espressa così: 1°classificato Boscolo Daniela (Aramengo - AT), 2° classificato Talgio Giorgio (Omegna - VB), 3° classificato Magna Sebastiano (Magenta - MI).

A tutti gli artisti l’assessore Corbetta ha consegnato un attestato di partecipazione e le opere vincitrici ora sono di proprietà del Comune di Omegna che così, grazie a questa nuova manifestazione e vista la bravura degli artisti, ha acquisito un patrimonio artistico di notevole rilevanza.

Archiviata questa prima edizione di “Scorci su tela” ci sono già alcune idee su come organizzare la seconda, nel 2021

-ad esempio- agli organizzatori piacerebbe strutturare l’evento su due giorni con un coinvolgimento ancora maggiore della città e delle sue attività…per adesso questi sono ovviamente solo pensieri è però bello immaginare già ora come potrebbe essere la nuova versione di questo evento che fin da subito è piaciuto e ha appassionato.

Nella nostra video intervista i commenti a fine manifestazione di Mattia Corbetta - assessore di Omegna, Giuseppe Possa - critico d’arte, Gilberto Carpo - maestro d’arte e Michela Mirici Cappa - architetto e insegnante d’arte.

r.a.