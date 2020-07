OMEGNA – 20-07-2020 - Primo tassello

della nuova Paffoni. La società annuncia con grande soddisfazione di aver firmato con Alessandro Procacci, play classe 1994, negli ultimi tre anni a Piombino. Giocatore anagraficamente giovane ma già esperto, vanta esperienze a Taranto, oltre che in serie A2 a Fabriano e Jesi. "Vengo a Omegna con grande entusiasmo- dichiara il play romano - consapevole delle aspettative che ci sono in una delle piazze più importanti di tutta la serie B. Le ambizioni della società sono le mie: sappiamo che l'obbiettivo è raggiungere quella serie A2 sfiorata tante volte nel recente passato. Che giocatore sono? Direi un grande motivatore, un collante nel gruppo, uno che antepone sempre gli interessi della squadra a quelli personali: non ho mai giocato per le statistiche, è una filosofia che non mi appartiene. Credo di essere migliorato molto negli ultimi anni in attacco, grazie anche la lavoro fatto con Marco (Andreazza ndr) che sono felicissimo di ritrovare in questa nuova avventura. La mia speranza è che ci siano presto delle certezze, perché ho una voglia matta di tornare in palestra”.