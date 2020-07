SAN MAURIZIO D’OPAGLIO – 20-07-2020 - Si sono concluse

venerdì 17 luglio le due settimane di Day Camp organizzate dalla Società San Maurizio Jacks di San Maurizio d’Opaglio, che così descrive l’esperienza del centro estivo. “Partiti a dicembre con l'idea di organizzare tre settimane, a marzo il coronavirus ci aveva messo ai box – si legge in un comunicato - Da metà maggio, grazie al miglioramento della situazione sanitaria e ai nuovi protocolli per i centri estivi, abbiamo deciso comune di tentare l'impresa spostando il nostro day camp a luglio e organizzando due settimane. Nel giro di qualche giorno ci siamo ritrovati con 40 iscritti per settimana e abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni per poter rispettare al meglio i protocolli. Abbiamo iniziato lunedì 6 luglio, presso l'area sportiva di San Maurizio d'Opaglio, la nostra prima settimana, durante la quale i nostri camperini si sono divertiti con il minibasket, le miniolimpiadi, i giochi d'acqua, il laboratorio teatrale, il tiro con l'arco e l'ultimo giorno con la gita all'Isola di S.Giulio alla ricerca del Barone Lamberto. Sabato 11 pomeriggio invece è stato il turno dei gokart: per l'occasione il parcheggio del Più Sport si è trasformato nella nostra pista e i camperini, con i piloti e i kart di Mos Karting racing team, hanno provato l'ebbrezza di un bel giro. Nella seconda settimana, a grande richiesta anche di chi aveva trovato posto solo per la prima, è stato aggiunto un gruppo di allenamento e i 47 camperini si sono divertiti con il minibasket, i giochi d'acqua, passeggiate nella natura, caccia al tesoro, tornei, laboratori artistici e di lingua, mountain bike e tiro con l'arco, mentre causa maltempo la barca a vela è saltata all'ultimo minuto. A tutti è stato consegnato il kit con maglietta e cappellino ufficiale oltre ad una mascherina per le attività di gruppo. L'ultimo giorno invece tutte le bambine e tutti i bambini sono stati premiati con l'attestato di partecipazione, sconto della Basket House di Arona e una bellissima sacca da palestra. Queste due settimane sono state la prova che quando si vuole si può organizzare un bellissimo servizio ad un ottimo prezzo dove al centro ci sono i bambini: sono stati mesi difficili per loro, rinchiusi in casa lontano dagli amici, dalla scuola e dallo sport, tutti i giorni con la tv che trasmetteva dolore e paura. Non avevano bisogno di un centro estivo che li richiudesse in quattro mura senza attività degne di nota, con la sola funzione di aiutare i genitori a parcheggiarli mentre loro lavoravano. Abbiamo preferito sfruttare tutti i nostri spazi dando loro l'opportunità, dopo mesi di lockdown, di ricominciare a fare ciò che sanno fare meglio: i bambini. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato una mano: dall'amministrazione comunale ai nostri sponsor, dai genitori alle associazioni territoriali che ci hanno dato una mano. Noi riprenderemo, pandemie permettendo, i corsi di minibasket in autunno, ma stiamo già pensando alla terza edizione del Summer”.