OMEGNA – 20-07-2020 – “Il bisogno di sangue

non va in vacanza”. E’ l’appello pro-memoria di Avis Omegna che ricorda di compiere un gesto di generosità prima di partire per i luoghi di villeggiatura. Nella città cusiana ci sono ancora due date disponibili prima di agosto per donare il sangue: giovedì 23 e giovedì 30 luglio. Per donare è necessario prender una prenotazione telefonica presso Avis Omegna – Ospedale Madonna del Popolo. Tel: 0323 63086