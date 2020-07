ARMENO – 21-07-2020 – Proseguono i concerti

dal vivo della rassegna Un Paese a Sei Corde con una chitarrista novarese, Giulia Ballaré. Il concerto si terrà sabato 25 luglio ad Armeno alle 18 presso la chiesa di San Rocco, Frazione Bagnalera, con ingresso gratuito ad offerta libera.

Giulia Ballaré, classe 1987, è considerata una delle soliste più promettenti della sua generazione. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di nove anni e si è laureata nel 2012 con il massimo dei voti al Conservatorio di Novara Guido Cantelli. In sei anni ha vinto più di 30 premi in concorsi internazionali ed è regolarmente invitata a suonare in luoghi prestigiosi in tutto il mondo.

Il suo concerto sarà aperto da due giovani musicisti che hanno partecipato al Guitar Master Lago d’Orta nel 2019. Questa ouverture vuol essere il racconto dell’esperienza del Guitar Master che, in questi ultimi anni, ha offerto ai giovani momenti di approfondimento e condivisione, purtroppo annullato a causa dell’emergenza sanitaria in corso, per dare un segnale concreto di presenza e di continuità rispetto al progetto originario di divulgazione della chitarra. I due giovani studenti saranno selezionati da una commissione composta dai Maestri Francesco Biraghi, Luigi Attademo e Lorenzo Olivieri.

Saranno adottate tutte le misure di sicurezza nel rispetto del più recente dcpm in materia.