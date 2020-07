GRAVELLONA TOCE - 21-07-2020 -- Per attenuare

le conseguenze socio-economiche causate dall’emergenza sanitaria covid19 e per motivi tecnici, il Comune di Gravellona Toce comunica che i nuovi termini per il versamento dell’acconto TARI anno 2020 sono fissati alle scadenze del 16 settembre 2020 per il versamento della prima rata d'acconto pari al 25% del tributo annualmente dovuto, e del 16 ottobre 2020 per il versamento della seconda rata o rata unica d'acconto pari ad un ulteriore 25% del tributo annualmente dovuto. Entrambe le rate di acconto saranno calcolate sulla base delle tariffe già applicate per l’anno 2019.