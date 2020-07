OMEGNA - 22-07-2020 -- Con apposita delibera,

la giunta di Omegna ha approvato il progetto per la realizzazione del nuovo centro diurno del Ciss che sorgerà all’interno dell’ex asilo nido di Crusinallo.



Nello specifico, nel documento pubblicato in Albo Pretorio, si legge che la Giunta Comunale ha deliberato: “…di approvare, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica datato 30 Giugno 2020 redatto dall’arch. Luca Frigerio dell’intervento denominato: “Ristrutturazione edificio ex asilo nido di Crusinallo per realizzazione Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo di 20 posti per disabili”, dell’importo globale di € 758.000,00….”



Soddisfatta Sabrina Proserpio, assessore alle Politiche Sociali ad Omegna: “ Come assessore alle Politiche Sociali posso solo essere contenta che in breve tempo siamo riusciti ad approvare in Giunta il progetto preliminare per l’adeguamento della struttura di proprietà comunale denominata “Ex asilo nido di Crusinallo”. Il progetto, a cui tengo particolarmente, permetterà al CISS Cusio di avere una nuova sede per il Centro Diurno che consentirà ad un numero maggiore di ragazzi (almeno una ventina) di avere a disposizione una struttura più funzionale ed adeguata alle loro esigenze. Oltre a spazi interni da adibire a laboratori, la struttura dispone di un ampio giardino che già oggi viene utilizzato dal Centro Diurno Do. Ai numerosi laboratori per le varie attività sarà anche possibile aggiungere ad esempio l’ortoterapia che tanto piace. Ci auguriamo che quest’opera possa essere realizzata in tempi brevi al fine di aggiungere un “sorriso” in più a questi ragazzi.”



I lavori, dopo tutto l’iter burocratico, cominceranno in autunno e dovrebbero terminare dopo l’estate del 2021.

