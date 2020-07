OMEGNA - 23-07-2020 -- Inizia oggi,

giovedì 23 luglio, il lungo week end di Omegna con tante iniziative ed appuntamenti di vario genere tutti da vivere in città.

Si parte alle ore 21.30 di stasera presso l’Area Forum - Parco Maulini 1 con “Cinema sotto le stelle – Coco”, terzo appuntamento con la rassegna estiva cinematografica; per partecipare è obbligatoria la prenotazione a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Biglietto con consumazione: 4 € adulti e 3 € ridotto fino ai 12 anni.

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio dalle ore 17.30 nel centro cittadino appuntamento con “Not(t)e d'estate” shopping, aperitivi e musica per le vie della Città;domani, in particolare, in collaborazione con i commercianti di via Cavallotti, suoneranno gli MMS LIVE dalle ore 19 alle ore 22.30.

Sempre a partire da domani e sino a domenica Omegna ospiterà sul lungolago Gramsci “Hop Hop Street Food”, occasione imperdibile per gustare cibo dolce e salato e un’ampia selezione di birre artigianali, il tutto accompagnato dalla tipica atmosfera di questo evento sempre molto apprezzato. Ingresso gratuito.

Domenica 26 luglio a partire dalle ore 9.00 presso il lungolago Gramsci, nel tratto di lago di fronte all’ex Kelly Green, si svolgerà l’iniziativa “in Fondo ripuliamo l’Orta”, una giornata speciale dedicata alla pulizia dei fondali del lago d’Orta.