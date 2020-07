GRAVELLONA TOCE - 27-07-2020 -- Il Comune di Gravellona Toce

in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro e l'Associazione CGS Arcobaleno organizza una rassegna cinematografica all'aperto con quattro appuntamenti che, nei mesi di luglio e agosto, si terranno in quattro luoghi diversi della città (Granerolo, Cappelletta di Pedemonte, Madonna dell'Occhio, Cortile Scuola primaria). La manifestazione, che è a ingresso gratuito, si svolgerà seguendo le norme di sicurezza vigenti in materia di spettacoli all'aperto e quindi sarà assolutamente sicuro vivere questa bella iniziativa culturale volta a intrattenere cittadini e turisti in questa estate 2020.



Così Roberto Birocco, assessore alla cultura del Comune di Gravellona Toce, commenta l'iniziativa che è pronta a partire il 30 di luglio: “Il settore culturale è stato uno di quelli più colpiti dagli effetti della pandemia perché per sua natura si nutre della presenza di un pubblico, di persone chiamate ad essere insieme visitatori o spettatori, nei luoghi tradizionalmente dedicati all'arte. Il lockdown ha portato delle ripercussioni devastanti su tutte le professioni creative e sui loro fruitori. Con l'iniziativa di Cinema all'aperto l'Amministrazione Comunale di Gravellona Toce ha voluto dare un piccolo segnale di sostegno alle migliaia di lavoratori della cultura e promuovere un ritorno alla fruizione culturale negli spazi della città. La breve rassegna estiva porterà le proiezioni in quattro diversi luoghi di Gravellona Toce per offrire un'occasione di svago ai cittadini nelle calde serate estive. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Parrocchia di S. Pietro e con il fondamentale sostegno organizzativo e tecnico del CGS Arcobaleno, e si svolgerà seguendo le norme di sicurezza vigenti in materia di spettacoli all'aperto. Per questo chiediamo a

tutti coloro che parteciperanno un aiuto affinché l'iniziativa possa svolgersi nel modo più sicuro per tutti. Buon divertimento!”



A questo link è possibile visionare la locandina con il programma completo della manifestazione: https://comune.gravellonatoce.vb.it/it-it/avvisi/2020/cinema-all-aperto-162157-1-8459549c7a4b81e8eef513a563553386