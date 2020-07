OMEGNA - 29-07-2020 -- Nonostante l'anno

decisamente insolito a causa della pandemia, le iniziative del Parco della Fantasia per celebrare il centenario rodariano non si fermano. Per la giornata di domenica 2 agosto, gli animatori del Parco approfittano della tappa dedicata al genio di Gianni Rodari della rassegna di concerti live “Musica in Quota” (www.musicainquota.it) per realizzare un programma ricco e avventuroso L’inizio del programma è previsto per le 10, quando le famiglie si ritroveranno presso i “Giardini della Torta in cielo”, parco pubblico in località Montezuoli attrezzato con servizi e area pic-nic. Qui, dopo l’accoglienza e il triage, i bambini potranno esplorare il parco con gli animatori, conoscerne alcuni segreti e partecipare ad un laboratorio creativo in pieno stile rodariano, mentre i genitori avranno a loro disposizione uno splendido scorcio panoramico sulla città di Omegna e sul lago d’Orta. Alle 11.30 avrà inizio l’evento musicale dedicato alla magia di Gianni Rodari, un vero trionfo di fantasia con la musica di “Orto Sociale”, le bolle di sapone de "La Pettirossa", le letture di Titì e il circo contemporaneo della Compagnia “Cikaboom”.

Dopo il pranzo al sacco, avrà inizio la seconda parte della giornata: alle 14 circa ci si sposterà, insieme agli animatori, presso il Forum di Omegna (Parco Pasquale Maulini, 1). Da qui partirà una passeggiata narrativa alla scoperta della città che ha dato i natali al grande scrittore. Nel corso di questa attività i partecipanti potranno visitare i luoghi che hanno stimolato la creatività di Rodari e scoprire alcune curiosità nascoste del capoluogo cusiano.

