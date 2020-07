OMEGNA – 29-07-2020 – Ricco programma

per il weekend di Omegna tra cinema sotto le stelle, shopping e musica.

Domani, giovedì 30 luglio, alle 21.30 ultimo appuntamento con la rassegna estiva cinematografica con la pellicola Bohemian Rhapsody dedicata ai Queen. Prenotazione obbligatoria a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Biglietto con consumazione: 4 € adulti e 3 € ridotto fino ai 12 anni. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto in centro città dalle 17.30 “Not(t)e d’estate” shopping, aperitivi e musica. Venerdì 31, in particolare, in collaborazione con i commercianti di via Cavallotti suoneranno gli R&D Trio dalle 19. Domenica 2 agosto alle 11.30, inoltre è in programma ad Omegna al Monte Zuoli anche un appuntamento della rassegna “Musica in quota”.