GOZZANO - 30-07-2020 -- Si concluderanno

lunedì, 3 agosto , i lavori per la posa dell’arredo urbano in piazza Matteotti a Gozzano. I lavori sono Iniziati ieri mattina, con la posa di quattro lampioni, e continueranno nei giorni successivi con la sistemazione delle fioriere; queste delimiteranno il passaggio pedonale dall’area di sosta e dalla viabilità ordinaria dei veicoli. Nei giorni previsti per l’operazione, la sosta è interdetta: questo permette un ampio raggio di azione alle ditte incaricate dei lavori.