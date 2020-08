OMEGNA - 30-07-2020 -- Non accenna a diminuire

l’attenzione sulla galleria "Borca-Verta" a Omegna la cui chiusura tanti disagi ha creato e continua a creare. E’ di oggi, giovedì 30 luglio 2020, il comunicato stampa con il quale Alpi delegazione Cusio, con il suo presidente Andrea Giacomini, informa che attraverso il consigliere regionale Alessandra Biletta (FI) presenterà un’interrogazione al prossimo Consiglio Regionale.



“Ringrazio il consigliere Alessandra Biletta per l’interessamento verso il nostro territorio. In questi tre anni di chiusura -spiega Giacomini nel comunicato diffuso oggi- nonostante i numerosi appelli lanciati dall’Unione Turistica Lago d’Orta, che sembrano purtroppo al momento caduti nel vuoto, non c’è all'orizzonte alcuna soluzione concreta di riapertura. Ad essere penalizzati sono gli abitanti di Omegna, che si ritrovano le strade intasate da macchine e camion, i turisti, che vorrebbero visitare il Lago d’Orta ma si devono districare tra semafori e code, e gli operatori che con il turismo ci vivono. Tutto questo è diventato insostenibile -continua Giacomini- pertanto mi sono rivolto direttamente alla Regione Piemonte affinché vengano fornite risposte certe sulla riapertura di un’infrastruttura indispensabile per il collegamento fra il lago d’Orta e l’Ossola e la Svizzera.”

Andrea Giacomini invita inoltre l’Assessore alla Viabilità e Infrastrutture della Regione Piemonte, Marco Gabusi, ad un sopralluogo presso la galleria e nella Città di Omegna per sincerarsi della situazione.

r.a.