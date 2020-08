QUARNA SOPRA – 30-07-2020 - Tra qualche giorno

cominceranno gli eventi organizzati dalla Pro Quarna Sopra con patrocinio del Comune di Quarna Sopra che caratterizzeranno il periodo di Ferragosto e che cercheranno di rendere ancora più accogliente le vacanze di coloro che sceglieranno di trascorrerle in zona. Tutto nel rispetto delle norme di sicurezza.

E' già pronta la 3° edizione del Festival del Muro Dipinto che quest’anno porterà altre 8 opere murali che si aggiungeranno alle altre 16 già realizzate e incorniciate tra le viuzze e i caseggiati del paese. Come sempre i dipinti saranno realizzati dal vivo durante le giornate del Festival.

Da sabato 8 a sabato 15 agosto si alterneranno appuntamenti culturali, musicali, cinematografici e di intrattenimento per i più piccoli, senza trascurare la proposta di pranzi e cene a tema in strutture appositamente predisposte per poter rispettare tutte le norme e le regole collegate all’emergenza Covid 19.

Novità di questa settimana di festa è “Nessun dorma” concerto all’alba di domenica 9 agosto presso la balconata naturale del Belvedere in località Tiro al Piattello. Ad accompagnare il sorgere del sole previsto per le 6 e 19 (il concerto inizierà alle 6 del mattino) saranno il Corpo Musicale E.Rampone diretto dal Maestro Giorgio Coppi con la partecipazione di Damiano Colombo, cantante-tenore all’Arena di Verona accompagnato al pianoforte da Ester Snider. Questo appuntamento fuori porta e fuori orario...è organizzato in collaborazione con gli organizzatori della rassegna Quarna, un paese per la musica e il sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO.

In questo fine settimana invece si svolgeranno le tradizionali iniziative di carattere religioso dedicate al Santuario della Madonna del Fontegno; sabato 1° agosto S.Messa alle 20,30, a seguire la Processione e domenica 2 agosto alle 10,30 la solenne celebrazione. Il tutto con la l’assistenza della locale Squadra di Protezione Civile. Chi lo desiderasse, potrà pranzare dalle 12,30 presso l’area del Tiro al Piattello al Belvedere di Quarna Sopra.