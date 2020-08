OMEGNA - 31-07-2020 -- L’amministrazione comunale

di Omegna ha comunicato che, a fronte del numero esiguo di pre-iscrizioni ricevute per il mese di agosto al Centro Estivo istituito presso la struttura comunale di Cireggio, il servizio dedicato principalmente ai bambini frequentanti l’Asilo Nido comunale si concluderà oggi, venerdì 31 luglio.



Cosi l'assessore Sabrina Proserpio: "Abbiamo ritenuto utile per le famiglie aprire la struttura per offrire un servizio ai genitori che lavorano e ai bambini bisognosi di tornare a socializzare tra loro, anche se con i dovuti accorgimenti imposti dalla pandemia. Da 25 presenze siamo, però, passati a 17 richieste per usufruire del servizio anche ad agosto. Un numero che ha imposto la richiesta di un’ulteriore integrazione alla retta, pari a 155 euro a bambino, e a fronte della quale, l’adesione delle famiglie è comprensibilmente scesa ad appena 5 iscritti".



Nel mese di luglio, il costo concordato dal Comune di Omegna con la ditta GE.ME.AZ. (Gestione Mense Aziendali), parte del Gruppo Elior specializzato nel settore della Ristorazione Collettiva, è stato di 880 euro a bambino. In totale, la spesa complessiva affrontata dai genitori dei 25 bambini iscritti al servizio è stata di 7.382,5 euro, a fronte dei 14.617,5 euro messi a integrazione dalle casse comunali.



"Va da sé – ha concluso l’assessore Proserpio – che sostenere con i soldi di tutti i cittadini un servizio per venire incontro a pochi non sarebbe stato giustificabile agli occhi della collettività e dei tanti cittadini che versano in condizioni economiche francamente preoccupanti"..