GRAVELLONA T. - 31-07-2020 -- Sembrava una cosa da nulla,

un piccolo incidente stradale con tanto spavento ma nessun danno fisico. Solo successive visite mediche hanno evidenziato, oggi, il lieve trauma patito da una ragazza urtata, ieri attorno alle 17,40, da un suv di colore nero a Gravellona Toce. L’episodio s’è verificato in corso Marconi, davanti alla pensilina del bus della linea Omegna-Verbania all’altezza del Roadhouse. L’automobilista s’è fermato e s’è sincerato delle condizioni della giovane, che l’ha rassicurato. Poi i due si sono congedati senza raccogliere i dati l’uno dell’altra. Appurate le lesioni, seppur lievi, la famiglia è intenzionata a chiedere l’apertura del sinistro e, per questo, cerca l’automobilista sconosciuto che ieri s’è fermato. Per informazioni può contattare i carabinieri delle stazioni di Gravellona Toce e Domodossola oppure scrivere un’email alla nostra redazione (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ), che ha il contatto della famiglia.