PETTENASCO -03-08-2020 -- Come ogni anno,

anche in questo 2020, la piccola comunità di Pratolungo (frazione di Pettenasco) festeggia la Madonna della Neve. Naturalmente il programma della festa quest’anno è stato “rimodulato” e tutto quanto organizzato si è svolto e continuerà a svolgersi (i festeggiamenti proseguono sino a mercoledì 5 agosto, ricorrenza liturgica della Madonna della Neve) osservando le precauzioni per l’emergenza sanitaria, in particolare il distanziamento e l’uso della mascherina dove previsto.

Anche quest’anno al programma religioso si affiancano momenti più leggeri di festa per la comunità e sabato 1° agosto, durante la serata di festa al circolo per i soci con trippa e grigliata, associazione “I Muli Volontari Pratolungo” ha consegnato un attestato di ringraziamento per meriti di volontariato.

Il premiato 2020 è il sig. Corrado Maulini e questa è la motivazione che si legge sulla targa consegnata sabato: “A Corrado Maulini per l’instancabile e costante presenza, memoria storica della comunità pratolunghese , amichevolmente detto “il saggio” ”.

r.a.



Nella foto: a sinistra Mauro Cagnoli, presidente dell’associazione “I Muli Volontari Pratolungo” e a destra Corrado Maulini