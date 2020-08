OMEGNA - 03-08-2020 -- C’è tempo fino

al 26 agosto per presentare la domanda come scrutatore per le prossime elezioni referendarie. L'amministrazione comunale di Omegna invita, dunque, gli elettori iscritti nell’Albo degli scrutatori che intendono svolgere l’incarico di scrutatore a comunicare la propria disponibilità, tramite apposito modulo, entro tale data.

L’iscrizione nell’Albo degli Scrutatori, condizione necessaria per dichiarare la propria disponibilità, deve essere già stata perfezionata entro il 31 gennaio 2020. Non è quindi possibile presentare contestualmente la richiesta di iscrizione all’albo e la disponibilità per le elezioni.



L’impegno richiesto è: dalle ore 15,00 di sabato 19.09.2020, per la costituzione del seggio sino ad ultimazione degli adempimenti necessari; dalle ore 7,00 alle ore 23,00 di domenica 20.09.2020; dalle ore 7,00 alle ore 15,00 di lunedì 21.09.2020. Le operazioni di scrutinio avverranno dopo la chiusura dei seggi a partire dalle ore 15.00 del 21.09.2020. Ls comunicazione di disponibilità non è vincolante per la Commissione Elettorale Comunale in sede di nomina degli scrutatori, ma potrà essere considerata come titolo preferenziale.



La comunicazione, redatta compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito internet del Comune o disponibile presso l’ufficio elettorale, dovrà essere presentata, unitamente alla copia di un documento di identità, entro il 26.08.2020, solamente secondo le seguenti indicate modalità: consegna direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Omegna in Piazza 24 Aprile, 18 negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00; tramite e-mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (oggetto obbligatorio: disponibilità nomina scrutatore);ramite pec all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (oggetto obbligatorio: disponibilità nomina scrutatore). Saranno accettati solo i moduli predisposti dall’Ufficio Elettorale pubblicati sul sito internet del Comune di Omegna o disponibili presso l’Ufficio Elettorale.