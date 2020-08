OMEGNA - 05-08-2020 -- A fine luglio

Alpi delegazione Cusio, attraverso un consigliere regionale di FI, aveva presentato un’interrogazione in Consiglio Regionale afferente alla questione della galleria Borca-Verta a Omegna e ieri, martedì 4 agosto, è arrivata la risposta dell'assessore alla viabilità e infrastrutture della Regione Piemonte.



Qui di seguito il testo integrale della risposta all'interrogazione in Regione Piemonte: “Come noto la galleria Verta posta lungo la tangenziale di Omegna risulta da tempo chiusa al traffico per problematiche di sicurezza degli impianti, a seguito di Ordinanza emessa dalla Provincia del VCO, attualmente proprietaria della strada. Inoltre, la galleria non rispetta i dettami contenuti nelle “Linee Guida per la progettazione della sicurezza nelle Gallerie Stradali” redatte da ANAS S.p.A. La S.P. 229 “del Lago d’Orta”, su cui insiste la galleria, è un’importante arteria oggetto di riclassificazione delle strade di cui al relativo D.P.C.M. del 21 novembre 2019 e pertanto si sono già avviate le attività per il trasferimento della stessa al Demanio statale e quindi ad ANAS. La Regione, a seguito di richiesta da parte della Provincia circa possibili problematiche connesse al trasferimento della galleria ad ANAS, ha prontamente convocato un incontro con ANAS, Prefettura e Provincia del VCO per il giorno 31.07.2020. Nel corso dell’incontro è stato chiarito che l’infrastruttura e l’opera d’arte non sono oggetto di provvedimenti giudiziari di chiusura, ma la galleria rimane chiusa per l’Ordinanza della Provincia fintantoché non verranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza, comprendenti sia la parte relativa agli impianti, vetusti e che necessitano di interventi consistenti, sia la parte relativa al tema delle vie di fuga da realizzare nel rispetto delle norme. La Società ANAS, anche alla luce di quanto sopra, si è resa comunque disponibile a prendere in carico la strada nell’ambito della riclassificazione in corso, compresa la galleria.



La formalizzazione del trasferimento avverrà con la sottoscrizione dei verbali di consegna tra Provincia ed Agenzia del Demanio, presumibilmente entro ottobre 2020 secondo le dichiarazioni rese da ANAS. Ciò consentirà di avviare in parallelo un tavolo di lavoro tra l’ANAS e la Provincia del VCO al fine di esplicitare le criticità della galleria, anche sulla base della progettazione in corso da parte dei professionisti incaricati dalla Provincia, per poi attivare i necessari iter per inserire nel Contratto di Programma ANAS l’intervento di messa in sicurezza della galleria, per un importo al momento presunto di circa 6 milioni di euro. Inoltre, trattandosi di arteria chiusa al traffico, si può ipotizzare di ritenere questo intervento in priorità massima nelle future assegnazioni per interventi sulle strade di rientro nella competenza ANAS.

ANAS ha inoltre evidenziato la necessità di allegare al verbale di consegna della galleria anche gli elaborati progettuali disponibili, da cui emergano le necessità di intervento, al fine di fare propri gli studi disponibili ed avere un quadro complessivo della situazione e delle problematiche da affrontare. Un primo lotto dei lavori, che dapprima doveva essere funzionale alla riapertura, ma che con i successivi approfondimenti progettuali non sarà sufficiente a tal fine, è finanziato dalla Regione Piemonte mediante le risorse del Piano Operativo FSC 2014-2020 per un importo di 1.377.522 euro, destinati alla messa in sicurezza della rete viaria esistente. Tale intervento viene attuato dalla Provincia del VCO che ha dato incarico per la progettazione attualmente in corso.

In questa situazione la Regione svolgerà un ruolo di coordinamento delle iniziative ed in particolare nei rapporti con il livello centrale, in particolare ANAS e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.”

r.a.