LAGO D'ORTA - 05-08-2020 -- Per una serie televisiva tedesca

dal titolo "Astroland", si cercano comparse sul lago d'Orta. La produzione sarà realizzata sul lago. Le riprese avranno inizio nel mese di settembre 2020 e finiranno all'inizio di novembre 2020. La ricerca è rivolta a Uomini e Donne, dai 18 agli 80 anni, esclusivamente residenti o domiciliati nelle provincie vicine al lago D'Orta, e disponibili nel periodo delle riprese. La produzione cerca anche bambini e ragazzi fra gli 8 ed i 15 anni, sempre residenti in zona. Si cerca anche una band che faccia musica Gypsy o Dixieland, preferibilmente un trio. Gli interessati possono mandare la propria candidatura via email a:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , entro il 16 agosto. Indicare se si è in possesso di patente nautica. Nella email si devono allegare le proprie fotografie, recenti e ben visibili, tra cui un primo piano e una figura intera, e specificare: nome e cognome, età, altezza, taglia, residenza e contatto telefonico.Le persone selezionate saranno contattate direttamente dai responsabili del casting.