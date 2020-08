SAN MAURIZIO D’OPAGLIO - 06-08-2020 -- L’acqua, si sa,

è un bene prezioso e indispensabile e il risparmio e l’utilizzo corretto e coscienzioso delle risorse idriche rappresentano sempre più una necessità inderogabile per vivere uno sviluppo sostenibile.

Su questo tema il Museo del Rubinetto e della sua Tecnologia di San Maurizio d’Opaglio bandisce il concorso artistico denominato “Dialoghi con l’acqua”, riservato ai giovani compresi tra i 18 e i 35 anni d’età. La partecipazione è gratuita, i concorrenti possono partecipare con una sola opera grafica originale, realizzata con qualsiasi tecnica, purché impostata in formato verticale A4. Sono escluse opere fotografiche, video, musicali, letterarie, scultoree o plastiche. Per partecipare è necessario inviare un file riproducente l’opera (formato JPEG, lato minimo 2000 pixel, max 15 MB) a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 22 settembre 2020, allegando la scheda di iscrizione. Tutte le opere pervenute saranno valutate in una prima fase dalla giuria popolare mediante votazione online; le prime 20 classificate saranno sottoposte alla giuria di qualità, composta da esperti nel campo della grafica, del design e della comunicazione che valuterà a proprio insindacabile giudizio le opere. I finalisti saranno preventivamente avvisati e prima della premiazione dovranno consegnare in originale le opere alla segreteria, per l’esposizione al pubblico durante la cerimonia di premiazione. Le opere resteranno di proprietà del Museo. Contestualmente all’accettazione del premio dovranno trasmettere la liberatoria con cui cedono al Museo tutti i diritti, anche commerciali, sull'opera. Il 1° classificato vincerà una targa e un assegno di € 500, il 2° classificato una targa e una penna stilografica personalizzata e il 3° classificato una targa e una penna sferografica personalizzata.



Chi vincerà la menzione speciale avrà un soggiorno di una notte per due persone presso un B&B di San Maurizio d’Opaglio.

La cerimonia di premiazione avverrà a San Maurizio d’Opaglio nel mese di novembre 2020 in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni della fondazione del Museo. Stante la situazione di incertezza legata alla pandemia Covid 19 il Museo si riserva di spostare la data o di trasformare la premiazione in un evento virtuale.

Ulteriori dettagli, regolamento e scheda d’iscrizione sul sito: http://www.museodelrubinetto.it/