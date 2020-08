LAGO D'ORTA - 06-08-2020 -- Arpa Piemonte

ha comunicato che il 30 e 31 luglio scorsi sono pervenute diverse segnalazioni da cittadini che segnalavano la presenza di schiume maleodoranti di colore bruno nelle acque del Lago d’Orta, in località Pascolo nel comune di San Maurizio D’Opaglio. Una volta sul posto, i tecnici dell'Agenzia, hanno preso visione del fenomeno che interessava la sponda sud-occidentale del lago ed hanno effettuato un campionamento. L’osservazione delle schiume al microscopio ha consentito di riconoscere materiale algale unicellulare in fase di decomposizione con rilascio di materiale gelatinoso (citoplasma), presenza di pollini e di frammenti vegetali. E' quindi un fenomeno di orgine naturale, di proliferazione (e decomposizione) algale che si verifica in particolare nel periodo estivo in condizioni di caldo anomalo, per effetto delle alte temperature.

